Mercedes-Fahrerin (72) crasht 5 Autos - nach Unfall im Koma

Die Verursacherin des spektakulären Unfalls auf der Grinzinger Straße in Döbling schwebt in Lebensgefahr - die anderen Betroffenen kamen zum Glück leicht verletzt davon.

Wien. Drei Menschen sind Samstagnachmittag in Wien-Döbling verletzt worden, als eine 72-Jährige auf der Grinzinger Straße die Kontrolle über ihren Pkw verlor und mehrere Fahrzeuge rammte - sie selbst wurde ins auf die Intensivstation gebracht und ins Spitalskoma versetzt.

Ein Wagen wurde auf den Gehsteig geschleudert, ein anderer landete im Kreuzungsbereich. Betroffen und schwer beschädigt wurden unter anderem ein BMW X1, ein VW Golf und ein Sharan-Familienvan.

Warum die 72-Jährige die Herrschaft über ihr Fahrzeug verlor, war zunächst unklar - doch alles spricht dafür, dass die Massenkarambolage aufgrund eines medizinischen Notfalls der Wienerin ins Rollen kam: Ihr Mercedes-A-Klasse-Auto kam jedenfalls kurz nach 13 Uhr von der Fahrbahn ab und prallte in einen geparkten Pkw. Danach donnerte der Kompakt-Benz laut Zeugenaussagen ungebremst bergab in Richtung der Kreuzung mit der Heiligenstädter Straße. Dabei kollidierte er mit insgesamt vier Fahrzeugen, die in die Kreuzung einfahren wollten und sich vor der Haltelinie eingereiht hatten.

"Eines der Fahrzeuge wurde durch den Aufprall auf den Gehsteig geschleudert, ein anderes in die Kreuzung geschoben", so Polizeisprecherin Anna Gutt. Ein Lenker und eine Fahrzeuginsassin aus zwei der anderen beteiligten Wagen erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden ebenfalls durch die Berufsrettung Wien erstversorgt, konnten aber in häusliche Pflege entlassen werden.

An allen beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Das Fahrzeug der Unfalllenkerin und zwei weitere Kfz waren nicht mehr fahrtüchtig, sie wurden von der Berufsfeuerwehr Wien abtransportiert. Ein Teil der Grinzinger Straße war während des Einsatzes gesperrt. Es kam zu starken Verkehrsbehinderungen.