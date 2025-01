Letzte Abfahrt: Skifahrer (23) lag völlig blau auf Piste

Der junge Salzburger stürzte bei der Hälfte der Abfahrt und blieb liegen - die Bergrettung musste den schwer Alkoholisierten ins Tal bringen.

OÖ. In völliger Dunkelheit fanden Skifahrer einen 23-jährigen Salzburger am Samstagabend auf einer gesperrten Piste im Skigebiet Dachstein West bei Gosau (Bezirk Gmunden). Der junge Mann war nach einem Hüttenbesuch so betrunken, dass er etwa bei der Hälfte der Abfahrt stürzte und im Suff liegen blieb. Eine Weiterfahrt war wegen seiner Alkoholisierung nicht mehr möglich. Die Bergrettung musste ausrücken und ihn ins Tal begleiten.

Gegen 17.00 Uhr hatte er sich nach einem ausgiebigen Einkehrschwung von der Hütte aus auf den Weg talwärts gemacht - etwa auf halber Höhe der Abfahrt kam er allerdings zu Sturz.

Nachkommende Skifahrer fanden den jungen Mann bei hrer letzten Abfahrt kurz vor 18.00 Uhr auf der mittlerweile gesperrten Talabfahrt. Da der Betrunkene nicht alleine weiterfahren konnte, alarmierten sie die Bergrettung. Ein Mitarbeiter der Seilbahn kam zur Unfallstelle und brachte den Gestürzten von dort zu einer nahen Forststraße. Dort holte ihn ein Alpinpolizist ab und brachte ihn ins Tal. Dort wurde der 23-Jährige von Angehörigen abgeholt.

Insgesamt hatte der Alko-Skitourist doppeltes Glück: Zum einen, dass er trotz Dunkelheit auf der Piste noch gefunden wurde und zum anderen, dass er – bis auf eine leichte Unterkühlung – unverletzt blieb.