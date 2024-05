Messer-Attentat auf Polizisten in Favoriten

Ein Mann attackierte in der Waffenverbotszone in Favoriten einen Beamten mit einem Messer. Der Polizist überlebte den Angriff dank der Stichschutzweste.

Wien. Am Freitagabend kam es um 19.30 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Waffenverbotszone in Wien-Favoriten. Zunächst warf ein alkoholisierter Mann Glasfalschen auf die Beamten, wie ein Polizeisprecher bestätigt. Dann attackierte ein unbeteiligter Mann einen Polizisten hinterrücks mit einem Messer – die Stichschutzweste rettete ihm das Leben. Der Beamte erlitt Abschürfungen und einen Schock.

Der Angreifer wurde mittels Taser überwältigt und festgenommen.

Seit Wochen sorgen Messerstechereien im Brennpunkt-Bezirk Favoriten für Schlagzeilen. Aufgrund mehrerer gewalttätiger Vorfälle gilt seit dem 30. März im Bereich Reumannplatz/Keplerplatz eine Waffenverbotszone.