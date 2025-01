Mietschulden mit Messer und Hammer eingetrieben

Zu rabiaten und letztlich auch blutigen Methoden griffen zwei Algerier und ein noch unbekannter Messerstecher, die als Vermieter eine Unterkunft in der Brigittenau von drei Syrern den Zins eintreiben wollten.

Wien. Laut Polizei suchten die beiden Nordafrikaner (21 und 32) Mittwochmittag drei Syrer im Alter von 26, 36 und 37 Jahren in einer Wohnung im Bezirk Brigittenau auf und bedrohten die Asyl-WG mit einem Messer, einem Hammer und einem E-Schocker und forderten die angeblich ausständige Miete. Heimlich gelang es einem Opfer, den Notruf zu verständigen.

© LPD Wien ×

Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau konnten den älteren der beiden beschuldigten Algerier im Stiegenhaus und den 21-jährigen Komplizen in der Nähe der Wohnung festnehmen. Einen Hammer und ein Messer stellten die Beamten neben einem Mistkübel sicher. In der Vernehmung zeigte sicher der Jüngere nicht geständig. Eine Vernehmung des 32-Jährigen ist noch ausständig. Beide wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.

Messerangriff durch Dritten nach Verhaftung

Dass damit die Sache noch nicht gegessen war, zeigte sich noch am selben Abend: Gegen 22:15 Uhr wurde erneut der Polizeinotruf alarmiert, da an der Adresse der zuvor geführten Amtshandlung jemand mit einem Messer am Hals verletzt wurde. Und siehe da: Bei dem Verletzten handelte es sich um den 26-jährigen Syrer, der einige Stunden schon einmal bedroht worden war. Er wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Eine Sofortfahndung nach dem oder den mutmaßlichen Täter/n blieb ohne Erfolg. Eine Vernehmung des Opfers war bislang nicht möglich.