Nach Drama um Wienerin - nächste Frau in Wüste entführt!

In derselben Region - im Grenzgebiet von Algerien und Niger - soll nach der österreichischen Entwicklungshelferin Eva G. eine weitere Europäerin, nämlich eine spanische Touristin, entführt.

Algier/Niamey/Madrid. Die Regierung in Madrid untersucht die mutmaßliche Entführung einer spanischen Touristin im Süden Algeriens durch islamische Terroristen. Das berichtete die Tageszeitung "El País" am Donnerstag unter Berufung auf mehrere mit dem Fall vertraute Quellen. Sollte sich dies bestätigen, so "El País", wäre dies nach der Entführung einer Österreicherin in Niger das zweite Kidnapping einer westlichen Frau innerhalb nur einer Woche in dieser (Wüsten-)Region.

© Middleeasteye.net

Nach jüngsten Angaben wurde die Spanierin am Mittwoch gefangen genommen und nach Mali verschleppt. Mali, Niger und Algerien sind Nachbarländer. Die Entführer stehen angeblich in Verbindung mit der Terrororganisation "Islamischer Staat in der Größeren Sahelzone" (ESGS), wie auch die italienische Nachrichtenagentur ANSA am Donnerstag meldete.

Den ersten Berichten zufolge soll die Spanierin, die mit einer ganzen Reisegruppe unterwegs war, in der Stadt Tamanrasset überwältigt und später nach Mali überstellt worden sein - ihre Begleiter sollen die Dschihadisten indes wieder freigelassen haben.

Eva G. (73, links) war bzw. ist in der Region eine bekannte Frau, die sich mit vielen Projekten für die einheimische Bevölkerung einsetzte. © Eva G. (73, re.) kämpft vor allem für Frauenrechte (zVg)) ×

Im Niger war erst am vergangenen Samstag die 72-jährige Wienerin Eva G. von Unbekannten in der Wüstenstadt Agadez verschleppt worden. Die Entwicklungshelferin ist seit 1996 mit dem von ihr gegründeten privaten Kulturverein Amanay aktiv und gilt dort als gut vernetzt. In ihrem Fall dementierte allerdings die islamistische Terrormiliz JNIM, ein regionaler Ableger der Al-Kaida, zuletzt eine Beteiligung an der Aktion, bei der ein Kidnapper im Gerangel mit dem Leibwächter von Eva G. von einem Komplizen am Bein angeschossen worden sein soll. Danach wurde die Österreicherin zu einem V6-Geländewagen gezerrt und weggebracht. Seitdem fehlt von der Frau jede Spur.