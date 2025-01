Österreicherin in Niger in Geländewagen gezerrt und entführt

Eine Österreicherin - jüngsten Information zufolge eine Entwicklungshelferin - ist am Samstag in der Wüstenstadt Agadez in Zentralniger entführt worden.

Niger. Von dem Entführungsfall berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf zwei nigrische Sicherheitskräfte. Das österreichische Außenministerium bestätigt, dass eine Landsfrau gekidnappt worden sei. Die Botschaft in Algerien, die für den Niger zuständig ist, steht demnach in Kontakt mit EU-Partnerländern, der EU-Delegation sowie den regionalen Behörden vor Ort, sagte eine Sprecherin auf Anfrage.

Nähere Details zu der Frau gab das Außenministerium nicht bekannt. Laut einem der Sicherheitsmitarbeiter sei die 73-Jährige Entwicklungshelferin von unbekannten Angreifern im Fada-Bezirk von Agadez, der am Rande der Sahara-Wüste liegt, in einen Geländewagen verfrachtet worden, meldete Reuters. Das nigrische Innenministerium reagierte vorerst nicht auf eine Anfrage zur Stellungnahme.

Der Niger kämpft wie seine Nachbarländer Mali und Burkina Faso gegen Gruppen, die mit den Terrororganisationen Al-Qaida und dem Islamischen Staat (IS) in Verbindung stehen. Die Kämpfe haben in den vergangenen zehn Jahren in der zentralen Sahelzone Westafrikas Tausende Menschen getötet und Millionen vertrieben.

Erst am 17. November hatte ein Dokumentar-Film "On the Border" über die Tuareg-Stadt Agadez von Igor Gerald Hauzenberger und Gabriela Schild in Amsterdam Weltpremiere. Dabei geht es laut Pressetext darum, dass hier "am Rande der Sahara die Europäische Union neue Grenz- und Überwachungskonzepte testet, um große Migrationsbewegungen 1000 km vor dem Mittelmeer zu stoppen. Ein innovatives Entwicklungsprojekt für Afrika oder eine geopolitische Maßnahme, um eine neue Flüchtlingskrise in Europa zu verhindern?"