Brände in L.A. - Wann kommt Trump?

Designierter US-Präsident kritisierte Wassersparmaßnahmen von Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom

Wegen der verheerenden Feuer in Los Angeles mehren sich Rufe nach einer Unterstützung durch Donald Trump. Kathryn Barger vom Verwaltungsbezirk Los Angeles lud den designierten US-Präsidenten ein, sich ein Bild von den immensen Schäden zu machen.

Auf der Plattform X postete die Republikanerin einen Brief an ihren Parteikollegen, der am 20. Jänner die Amtsgeschäfte von Präsident Joe Biden übernimmt. Außerdem bat Barger Trump, den Menschen beizustehen.

Mit Blick auf den Wiederaufbau in den nächsten Jahren in und um Los Angeles schrieb sie, man freue sich darauf, mit der neuen US-Regierung in Washington zusammenzuarbeiten.

Nicht der erste Brief

Zuvor hatte bereits der demokratische Gouverneur des US-Staates Kalifornien, Gavin Newsom, den künftigen US-Präsidenten per Brief eingeladen, sich das Ausmaß der Brände persönlich anzusehen. Trump hatte Newsom eine Verantwortung für das Ausmaß der Feuer in der zweitgrößten Stadt der USA zugeschrieben - er kritisierte unter anderem dessen Wassersparmaßnahmen. Newsom konterte, man solle menschliche Tragödien nicht politisieren.