Mit Golfcart verunglückt: Lenker starb im Spital

Ein 86-jährige Tiroler, der Mitte Mai in Pertisau am Achensee mit einem Golfcart in einem Waldstück abgestürzt und gegen einen Baum gekracht war, ist am Wochenende seinen Verletzungen im Spital erlegen.

Tirol. Besonders tragisch: Am Steuer des elektrisch betriebenen Golfcarts, das am Vormittag des 12. Mai 2024 auf einer Forststraße von Pertisau kommend ins Perchertal gelenkt wurde und dabei verunglückte, war zunächst der Sohn (54) des jetzt verstorbenen 86-Jährigen gesessen. © Zoom Tirol × Gegen 10.00 Uhr musste der Sohn allerdings das Fahrzeug aufgrund eines geschlossenen Schrankes anhalten. Als der 54-Jährige kurz das Golfwagerl verließ, setzte sich das Cart aus bislang unbekannter Ursache in Bewegung und stürzte mitsamt des Beifahrers in den angrenzenden Wald ab. Das Gefährt prallte nach zirka 16 Meter gegen einen Baum. Dabei wurde der 86-Jährige meterweit aus dem Fahrzeug geschleudert. Der Sohn setzte noch verzweifelt die Rettungskette in Gang sein Vater wurde hernach per Notarzthubschrauber „Heli 4“ mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Universitätsklinik nach Innsbruck. Wie die Polizei am Montag bestätigte, ist der 86-Jährige in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Klinik verstorben.