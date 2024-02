Mittlerweile 23 Masern-Fälle in Tirol bestätigt

Im Tiroler Unterland sind mit Stand Donnerstagnachmittag 23 Masern-Fälle bestätigt worden.

Am Dienstag waren es noch 13 Erkrankte. Das Land Tirol wies darauf hin, dass sich eine Person - unwissend über ihre Erkrankung - am 3. und 4. Februar bei einem Hallenfußballturnier in der Sporthalle Wörgl aufgehalten hatte.

Besucherinnen und Besucher sollen daher ihren Impfstatus prüfen, ihren Gesundheitszustand beobachten und sich im Falle einer Erkrankung telefonisch bei einer Ordination bzw. im Spital melden. Aktuelle Verdachtsfälle würden weiterhin laufend abgearbeitet und Kontaktpersonen kontaktiert, hieß es. Die Verantwortlichen betonten erneut, dass Impfen den wirksamsten Schutz gegen Masern, die nur mehr sehr selten auftreten, biete. Nach zwei MMR (Masern-Mumps-Röteln)-Impfungen sei eine Erkrankung nahezu ausgeschlossen. Die Impfung könne zu jedem Zeitpunkt nachgeholt werden.