Mofa-Lenkerin bei Unfall in Wien getötet

Rammbock-Bande verwendete bei Blitz-Coup Sprengstoff Die Täter verwendeten beim Einbruch in einem Juwelier in der Herzog-Leopold-Straße in Wiener Neustadt Sprengstoff. Die Einbrecher lieferten sich in Folge eine Verfolgungsjagd mit der Polizei und setzten den Fluchtwagen in Brand.