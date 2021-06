Einer der beiden Tatverdächtigen im Mordfall Leonie lebte in einer Sozialwohnung und kassierte tausende Euro vom Staat.

Der 18-jährige Afghane, der mit seinem 16-jährigen Komplizen die 13-jährige Leonie mutmaßlich mit Drogen betäubt, missbraucht und ermordet haben soll, lebte in einer Gemeinde-Wohnung in Wien, obwohl er sich nicht mehr in Österreich aufhalten durfte. Das erfuhr oe24 von den Behörden.



