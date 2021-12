Mückstein: »Jetzt hilft nur noch Boostern«

Minister rechnet mit großer Omikron-Welle. 5.Lockdown nicht ausgeschlossen.

ÖSTERREICH: Omi­kron rollt an – die Regierung lockert zu Weihnachten die Regeln. Wie passt das zusammen?



WOLFGANG MÜCKSTEIN: Durch den Lockdown der vergangenen Wochen haben wir uns einen gewissen Vorteil erarbeitet. Diesen können wir für eine kurze Atempause nutzen und an den Feiertagen etwas lockern. Ich appelliere aber an alle: Feiern Sie im kleinen Kreis, lassen Sie sich vor dem Feiern testen und holen Sie sich Ihre Booster-Impfung.



ÖSTERREICH: Aber da drohen doch an vier Tagen Superspreader-Events, oder?



MÜCKSTEIN: Wir dürfen nicht vergessen, dass wir noch immer sehr strenge Regelungen haben. Bei uns gilt 2G in den meisten Bereichen, zudem lassen sich bei uns die Menschen breitflächig testen und wir erreichen pro Tag 100.000 Impfungen, die meisten davon sind fürs Boostern.



