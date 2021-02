"Mutantos aus Tirol" demonstrieren in Wien

Seit Freitag müssen alle Personen beim Verlassen Tirols einen negativen Corona-Test vorweisen.

Wien. Am Samstag demonstrierten 2.000 Personen in Wien gegen Corona-Maßnahmen. Darunter waren auch Teilnehmer, die gegen die aktuellen Ausreise-Bestimmungen in Tirol demonstrierten. Seit Freitag müssen alle Personen beim Verlassen Tirols einen negativen Corona-Test vorweisen. Unklar ist, ob die Gruppe extra aus Tirol angereist war. Ein User auf Twitter schreibt: "Für die Demo in wien extra aus dem Mutantionsgebiet Tirol angereist, einer schreit: 'Wir sind die Mutantos aus Tirol'."

Für die Demo in wien extra aus dem Mutantionsgebiet #Tirol angereist, einer schreit:"Wir sind die Mutantos aus Tirol" w1302 operngasse pic.twitter.com/j2Ifv2NxJ3 — Laurin Lorenz (@LorenzLaurin) February 13, 2021

In den sozialen Netzwerken kursieren unter anderem auch Fotos eines Reisebusses mit Imster Kennzeichen in Wien. Sind größere Gruppen zur Demo nach Wien gereist?

Jedenfalls marschierten manche Teilnehmer mit der Tiroler Landesfahne im Demo-Zug mit, um gegen die neuen Corona-Maßnahmen in ihrem Bundesland zu demonstrieren.