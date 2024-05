Mega-Deal für Boris Becker: So viel kassiert er für Dschungel-Show

Ex-Tennis-Ass Boris Becker soll laut mehreren britischen Medien Kandidat einer Survival-Show sein.

In der Netflix-Show "Bear Hunt" müssen sich Promis im Dschungel von Costa Rica vor dem Ex-Elite-Soldaten und Survival-Star Bear Grylls verstecken. Mit dabei soll dieses Jahr auch Boris Becker sein, wie mehrere britische Medien berichten.

Der Streaming-Riese soll laut "Dailymail" und "The Sun" satte 10 Millionen Pfund (11,6 Mio. Euro) in die Show investieren, um große Namen für das Format zu gewinnen. Wie die deutsche "Bild" nun berichtet, soll auch Becker für eine Teilnahme an der Show ordentlich abkassieren. Demnach erhält das ehemalige Tennis-Ass über 500.000 Pfund (585.000 Euro) für das Busch-Abenteuer.

Mega-Deal nach Schuldenkrise

Dies wäre der erste Mega-Deal für den Wimbledon-Sieger seit der Verkündung, dass er raus aus den Schulden ist und das Insolvenzverfahren beendet ist. Zum Vergleich: Deutsche Promis, die beim Dschungelcamp "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" teilnehmen, müssen sich meist mit weit geringeren Gagen zufrieden geben. Nur selten bekommen VIPs einen sechsstelligen Betrag. Beispielsweise Harald Glöckner (rund 250.000 Euro) oder Brigitte Nielsen (rund 200.000 Euro).

Drehstart soll laut Insidern bereits diesen Monat sein. Die Ausstrahlung soll dann 2025 auf Netflix sein. Moderatorin der Dschungel-Show ist die Britin Holly Willoughby.