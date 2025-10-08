Eigene Mutter brutal erschlagen: "Ich wurde sauer"

Ein 43-jähriger Mann hat sich am Mittwoch in einem Mordprozess am Landesgericht Innsbruck verantworten müssen. Das Todesopfer: Seine eigene Mutter.

Der Angeklagte soll im Juni 2024 in Innsbruck seine Mutter getötet haben, indem er sie zuerst würgte und ihr dann zahlreiche Faustschläge gegen Gesicht und Kopf versetzte. Die 69-Jährige verblutete aufgrund der dadurch erlittenen Kopfplatzwunden. Vor dem Geschworenengericht zeigte sich der Angeklagte geständig. "Ich bin schuld, dass meine Mama tot ist", sagte er.

Er habe sie "erschlagen", erklärte der Angeklagte in seiner Einvernahme vor Richterin Helga Moser und den Geschworenen. Es sei aber "nicht geplant gewesen", fügte der 43-jährige Tiroler hinzu. Vor der Tat habe er jedenfalls "in einem Lokal Whisky getrunken" und sei dann wieder zuhause mit seiner pflegebedürftigen Mutter "in eine Diskussion gekommen", skizzierte er schließlich die Zeit vor der Tötung.

"Meine Mutter hat mir gegenüber geäußert, dass sie nicht mehr leben möchte", führte der Mann aus. Das Streitgespräch habe sich schließlich "hochgeschaukelt" und er selbst sei "außer Kontrolle geraten": "Ich wurde sauer und habe dann zugeschlagen." Wie oft, konnte er auf Nachfrage von Moser nicht sagen. Laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft war es aber zumindest 22 Mal. Zudem soll er auf ihr gekniet sein, was zum Bruch der zweiten und dritten Rippe führte und sie zumindest 20 Sekunden gewürgt haben - mit der Folge dass ihr Zungenbein brach.

Zusammenleben von Mutter und Sohn

Es sei "unstrittig, dass der Angeklagte seine Mutter getötet hat", hatte zuvor Staatsanwalt Markus Grüner in seinem Eröffnungsplädoyer ausgeführt. Kurz schilderte er dabei das Zusammenleben der getöteten 69-Jährigen und des Angeklagten: "Sie lebten mehrere Jahre zusammen, die Frau war bettlägerig und insgesamt nicht gut beieinander." Ebenjener Frau habe er schließlich im Juni vergangenen Jahres fast zwei Dutzend Faustschläge verpasst: "Die Verletzungen sind wirklich eindeutig." Auch den wahrscheinlichen Todeszeitpunkt benannte Grüner: "Der Tod ist gegen 2.00 bis 4.00 in der Früh eingetreten."

Der Verteidiger des Mannes stellte daraufhin die Tat an sich ebenfalls nicht in Abrede. "Vieles ist unbestritten und tatsächlich ganz eindeutig", sagte er. "Mein Mandant weiß auch, dass er heute nicht als freier Mann aus dem Schwurgerichtssaal gehen wird", so der Verteidiger. Es werde aber eine Frage der Einschätzung der Geschworenen sein, ob es wirklich Mord gewesen sei.

Angeklagte stritt Tötung der Mutter zunächst ab

Nach der Tat hatte der Beschuldigte zunächst jegliche Schuld von sich gewesen. Der stellvertretende Leiter des Tiroler Kriminalamtes (LKA), Philipp Rapold schilderte damals gegenüber der APA, dass der Mann im Zuge seiner Einvernahme bei der Version bleibe, sich in jener Nacht schlafen gelegt und seine Mutter dann tot aufgefunden zu haben. Er verständigte selbst die Polizei. Bei der Untersuchung des Leichnams stellte ein Notarzt jedoch verdächtige Verletzungen fest. Der stark alkoholisierte Sohn wurde noch an Ort und Stelle festgenommen. Die 69-Jährige hatte zuletzt in der Wohnung ihres Sohnes gelebt. Der 43-Jährige hatte sich um die Pflegebedürftige gekümmert.