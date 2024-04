Mutter findet ihren 17-jährigen Sohn tot zuhause auf

Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt hat zur Klärung der Todesursache eine Obduktion angeordnet.

Burgenland. Am Mittwoch ist ein Jugendlicher (17) im Bezirk Neusiedl am See zuhause tot von seiner Mutter aufgefunden worden, wie ein Polizeisprecher der LPD Burgenland gegenüber oe24 bestätigt. Die Todesursache ist noch völlig unklar.

Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt hat zur Klärung der Todesursache eine Obduktion angeordnet. Wann das Ergebnis vorliegt, stand noch nicht fest. Die Polizei ermittelt standardmäßig in alle Richtungen.

Erst Mitte März gab es im Burgenland einen schrecklichen Fund, als in einem Haus in Stöttera (Bezirk Mattersburg) zwei Leichen entdeckt wurden. Bei der Obduktion ist damals ein natürlicher Tod festgestellt worden. Bei den Toten handelt es sich um eine pflegebedürftige 83-Jährige und ihren 61-jährigen Sohn. Bei der Obduktion wurde ein Fremdverschulden ausgeschlossen, so ein Sprecher der Landespolizeidirektion Burgenland.