Nicht angeschnallt, aus Auto geschleudert, tot

An einer Kreuzung in Heiligenberg krachten Donnerstag im Morgengrauen zwei Autos zusammen. Ein 22-jähriger Installateur, Fußballer und Floriani aus Eschenau überlebte nicht.

OÖ. Und wieder ein tödlicher Unfall in kurzer Zeit in Oberösterreich: Nach dem Drama in Luftenberg, wo eine Seniorin beim Überqueren der Straße von einem Raser niedergemäht wurde und Tarsdorf (hier starb ein Teenie, 15, auf einem Mofa, das in der Gegenverkehr kam) verunglückte am Donnerstag ein 22-Jähriger im Bezirk Grieskirchen:

Wie die Polizei berichtet, wollte der junge Installateur aus Eschenau im Hausruckkreis mit seinem Firmenwagen, einem Mercedes Sprinter, von einem Güterweg um 6.20 Uhr in der Früh auf dem Weg in die Arbeit auf die Leithenbachstraße (L1210) abbiegen. Dabei dürfte er einen Seat Alhambra, gelenkt von einem 36-Jährigen aus Andorf, übersehen haben.

Im nächsten Augenblick kam es auch schon zu einem schweren Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der 22-Jährige, der nicht angeschnallt gewesen sein dürfte, aus dem Kastenwagen geschleudert wurde. Er blieb laut Polizei in einer angrenzenden Wiese liegen. Nachkommende Lenker leisteten Erste Hilfe und wählten den Notruf. Der junge Mann hat allerdings so schwere Verletzungen erlitten, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der zweite beteiligte Autofahrer wurde nach der Erstversorgung ins Klinikum Wels gebracht.

Besonders tragisch: Die Helfer de Feuerwehr kannten den jungen Mann sehr gut - de Nachwuchskicker war ein Kamerad gewesen. Auch die Eltern des Verstorbenen waren im Nu am Unglücksort. Alle mussten betreut werden.