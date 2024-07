Mutter mit drei Kindern im Bad - Drama um 7-Jährigen

Das nächste Bade-Drama des Hochsommers ereignete sich Mittwochnachmittag in Pfarrkirchen bei Bad Hall. Hier war eine Mutter mit ihren drei Kindern im Freibad, als eines plötzlich neben ihr im Becken nicht mehr auftauchte.

OÖ. Es war kurz vor 14 Uhr, Freibad Pfarrkirchen im Bezirk Steyr-Land der Ferienzeit entsprechend ziemlich viel los. Mittendrin im Abkühl-Trubel: eine 37-Jährige mit ihren drei Kindern. Der Nachmittag versprach nett zu werden, doch dann kam alles ganz anders.

Die Mutter war zunächst mit ihren drei Kids und Bekannten auf der Liegeweise und ging dann mit dem 7-jährigen Sohn ins Becken. Der Bub, der bereits zwei Schwimmkurse absolviert hat, durfte ohne Flügerl oder andere Behelfe frei schwimmen. Dabei tauchte er auch immer wieder kurze Strecken - was er gerne und auch schon geübt machte. Doch plötzlich tauchte er nicht mehr auf und machte auch kein sicherbares Tempo mehr.

In Panik zog ihn die Mutter den Buben sofort aus dem Wasser heraus - zu diesem Zeitpunkt sei sein Körper schlapp gewesen. Zwei in der Nähe befindliche Intensivpfleger eilten der Mutter zur Hilfe und begannen mit der Reanimation des 7-Jährigen. Durch den eingetroffenen Notarzt wurde der Kleine intubiert und soweit stabilisiert, dass er mittels Hubschrauber in den Med Campus IV des Kepler Universitätsklinikums nach Linz geflogen werden konnte, berichtet die Polizei.

Die Krisenintervention des Roten Kreuzes stand im Einsatz. Alle hoffen, dass der Bub durchkommt.