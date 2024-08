Nach E-Scooter-Unfall: 39-Jähriger in Klinik verstorben

Genauer Unfallhergang ist unklar.

Ein 39-jähriger Österreicher ist nach einem Unfall mit seinem E-Scooter in Lans in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) wenig später in der Innsbrucker Klinik seinen schweren Kopfverletzungen erlegen. Der Mann war zuvor von einem Pkw-Lenker auf der Sistranser Straße (L9) am Boden liegend aufgefunden worden. Der genauen Unfallhergang blieb indes vorerst unklar. Die Polizei bat etwaige Zeugen, sich zu melden.

Der Autofahrer, weitere Verkehrsteilnehmer und Rettungskräfte führten an Ort und Stelle bis zum Eintreffen des Notarztes Erste Hilfe-Maßnahmen durch, teilte die Exekutive mit. Dann wurde der Österreicher in die Klinik eingeliefert, wo er am späten Nachmittag - der Unfall hatte sich gegen 15.30 Uhr ereignet - verstarb.