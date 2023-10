Nach Gas-Alarm: Kindergarten evakuiert

Ein Gasgeruch löste im Kindergarten in der Lindenallee in Unterwaltersdorf einen Großeinsatz aus.

Niederösterreich. Am Donnerstagnachmittag wurde der Kindergarten in der Lindenallee in Unterwaltersdorf evakuiert, weil Gasgeruch wahrgenommen wurde. Die Kinder wurden auf den nahegelegenen Sportplatz evakuiert und in Sicherheit gebracht, wie "monatsrevue" berichtet. Feuerwehr, Rettung und Polizei waren im Einsatz. Feuerwehr und EVN führten Messungen durch und konnten keine Gaskonzentration feststellen.

Vor Ort war auch ein Großaufgebot der Polizei an, einschließlich örtlicher Kräfte und Spezialisten für Gefahrenstoffe. Die Experten hatten zuvor gerade eine Schulung in Traiskirchen absolviert und eilten dann mit vier Fahrzeugen, darunter Sonderfahrzeugen, zum Einsatzort.

Um 15.15 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden und die Kinder konnten wieder in den Kindergarten zurückkehren.

Zweite Evakuierung in NÖ an einem Tag

Bereits Donnerstagmorgen kam es in Niederösterreich wegen Gasaustritts an der HLW (Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe) in Biedermannsdorf im Bezirk Mödling zu einer Evakuierung. Das Rote Kreuz war mit fünf Rettungs- und zwei Notarztwagen ausgerückt. Auch der Bezirkseinsatzleiter und eine Mitarbeiterin der Krisenintervention waren an Ort und Stelle.

Es gab fünf Verletzte. Der Schadstoffberatungsdienst des NÖ Landesfeuerwehrverbandes stellte mit einem Messgerät, nach dem Öffnen der Abdeckung eines Abschlussrohres im Boden, eine giftige Dosis von Schwefelwasserstoff (H2S) fest – oe24 berichtete.