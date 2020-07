Nächste Kurz-Parodie begeistert das Web

Bereits Anfang Juni begeisterten die drei Grazer Schüler Elena Trantow, Johannes Häfele und Loric Demander mit einem Satire-Clip über Bundeskanzler Kurz. Jetzt legen sie mit der Parodie "Kochen mit Basti" nach. Das kommt gut an im Netz: Auf Youtube sahen in nur drei Tagen mehr als 20.000 User die neue Episode.

Im neuen Video lässt Häfele seine Charaktere Sebastian Kurz einen Kaiserschmarrn machen. Leider hat "Kurz" das Rezept vergessen und ruft "Gernot" an, ob er sich vielleicht erinnert. Doch auch er weiß es nicht mehr und kann auch nicht googlen, denn: "Aso, du hast auch keinen Laptop." Damit spielen die Schüler auf die aktuellen Aussagen der beiden ÖVP-Politiker im U-Ausschuss an.

Den Usern gefallen die aktuellen Bezüge. In den Kommentaren gibt es überwiegend positive Rückmeldungen auf die Parodie. "Hab's mir schon fünf Mal angeschaut und schau's mir sicher noch ein paar Mal an. Ihr seid's soooooo gut", schreibt ein User. "Ihr seids großartig! Danke für jeden Lacher - also durchgehend bei dem Video!", gratuliert ein anderer.