Navi-Panne: Freier und Prostituierte landeten nach Crash im Wald

Notruf am Feiertag: Statt Kirchen-Besuch gab es für die Freiwillige Feuerwehr Kaumberg (NÖ) einen delikaten Einsatz.

Peinliche Panne, von der wohl noch länger die Rede sein wird. Kurz vor der Allerseelen-Messe erreichte die Freiwillige Feuerwehr Kaimberg (NÖ) ein Notruf. Die Männer - alle bereits festlich bekleidet in Hemd und Krawatte - zogen die Einsatz-Uniform an und düsten los.

© FF Kaumberg ×

Was war geschehen: Ein Lenker wurde von seinem Navi in die Irre geleitet. Er fuhr von der Straße in einen Wald ab, kehrte jedoch nicht um, er gab weiter Gas. Dem Mann war es scheinbar egal, er wollte wohl alleine sein mit seiner Begleitung.

Doch dann kam es zu einem Unfall, der Pkw steckte fest. Es folgte der Notruf. Problem: An der Unglücks-Stelle gab es kaum Empfang, die Helfer hatten große Mühe die beiden zu finden.

Ob es noch zum Sex-Date kam, ist unbekannt

Später kämpfte sich die Feuerwehr durch. Die zwei Personen wurden aus der misslichen Lage befreit und in einem Lokal abgesetzt. Das Auto musste vorläufig vor Ort bleiben - zu gatschig war der Untergrund.

Später stellte sich heraus: Der Mann hatte die Frau für ein Sex-Date engagiert. Ob es noch dazu kam, ist unbekannt.