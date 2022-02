NEOS: Lockerungen sind längst überfällig

Loacker: „Unsere Freiheit ist ein Grundrecht und kein Geschenk der Regierung. Logisch sind die neuen Regeln nach wie vor nicht.“

Lockerungen. Positiv reagierte NEOS-Pandemiesprecher Gerald Loacker auf die heute angekündigten Corona-Lockerungen: „Das Ziel aller Einschränkungen war immer, dass wir unser Gesundheitssystem nicht überlasten. Das ist gelungen, die Impfung hat verhindert, dass Omikron die Intensivstationen ge- und überfüllt hat. Es ist also längst überfällig, dass die massiven Einschränkungen unseres täglichen Lebens zurückgenommen werden – unsere Freiheit ist ein Grundrecht und kein Geschenk der Regierung.“

Sperrstunde

Nachvollziehbar seien die Regeln allerdings nach wie vor nicht, so Loacker: „Völlig unverständlich ist, wieso Maßnahmen wie die Sperrstunde noch zwei Wochen verlängert werden. Das ist epidemiologisch völlig wirkungslos und damit reine Schikane. Aber auch, wieso man Maske tragen muss, wenn man kurz in den Supermarkt um einen Liter Milch geht, aber nicht, wenn man stundenlang in einem Einkaufszentrum herumbummelt, wird kaum jemandem einleuchten. Vertrauen gewinnt die Regierung so sicher nicht zurück – in Hinblick auf den Herbst sind das eher schlechte Aussichten.“