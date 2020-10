Neue Helikopter: Erste Verhandlungen in Rom

Geschäftsreise nach Rom für zwei hochrangige Offiziere des Bundesheeres: Das Verhandlungsteam startet die konkreten Ankaufsgespräche mit dem Hersteller des Mehrzweckhelikopters AW169M von Leonardo.

Das Bundesheer marschierte heute in die Leonardo-Zentrale an der Piazza Monte Grappa am Tiber in Rom ein: Verteidigungministerin Klaudia Tanner (ÖVP) schickte ihr Verhandlungsteam zu einem ersten Treffen mit den künftigen Hubschrauber-Lieferanten der Firma Leonardo S.p.A.. Der Rüstungskonzern hat einen Jahresumsatz von etwa 14 Milliarden Euro und 49.000 Mitarbeiter, die Flugzeuge, Hubschrauber, Satelliten und Raketen bauen. Die Abteilung Flugzeugbau von Leonardo ist übrigens auch an der Fertigung des Eurofighters und der Lockheed Martin F-35 beteiligt.

Zu Beginn des Verhandlunsverlaufs werden die Bundesheer-Experten unter Leitung des Nationalen Rüstungsdirektors Generalleutnant Norbert Gehart gemeinsam mit den Leonardo-Managern einen Programmplan entwickeln. Dazu werden Kooperationsfelder zwischen den beiden Nationen abgestimmt und ausverhandelt. Die ersten der 18 AW169M sollen ab Mitte 2022 in Österreich im Einsatz sein.

„Der Hubschrauber AW169M wird die in die Jahre gekommene ‚Alouette‘ III ersetzen und in bewährter Weise zum Schutz der österreichischen Bevölkerung im Einsatz stehen. Ich beauftrage den Rüstungsdirektor, die Verhandlungen zügig durchzuführen“, sagte Ministerin Klaudia Tanner, die den Beschaffungsvorgang im Wert von 300 Millionen Euro durchgesetzt hat.