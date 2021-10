Neuer Kanzler plant ein geheimes "Get-together"

Schallenberg will unter Ausschluss der Öffentlichkeit Tacheles reden.

Terminsuche. In ÖSTERREICH hatte der neue Kanzler Alexander Schallenberg eine Aussprache in der Regierung angekündigt – in einer Art „Get-together“ (Neudeutsch für eine „gesellige Zusammenkunft“) will er wieder Vertrauen zwischen der ÖVP und den Grünen aufbauen. Nur: An eine der Regierungsklausuren wie sie weiland unter Sebastian Kurz üblich waren, sei nicht gedacht, ist aus dem Kanzleramt zu hören – man will sich diskret und ohne Medien-Beobachtung zurückziehen, z. B. in einen Heurigen – sprich: Geheimtreffen statt PR-Aktion gleich nach dem Nationalfeiertag.

Apropos Geheimtreffen: Ein solches ist ja auch zwischen Werner Kogler und Sebastian Kurz geplant. Auch da geht es um den verfahrenen Koalitionskarren.