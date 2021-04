× Neuer Look: So sieht Stefan Petzner nicht mehr aus

PR-Berater Stefan Petzner überraschte bei Fellner! LIVE mit einer neuen Frisur.

Wien. Am Dienstagabend war PR-Berater und Ex-BZÖ-Politiker Stefan Petzner (40) zu Gast bei Fellner! LIVE und überraschte die TV-Zuschauer mit einer neuen Frisur. "Es ist eine Eigenkreation", erklärte der 40-Jährige. Normalerweise würden solche Streifen schmäler gemacht, "ich habe sie zu breit gemacht", so Petzner.

© oe24.TV ×

"Manche sagen: 'Was ist denn mit dir los! Was ist das für eine schreckliche Frisur?' – mir gefällt's! Mir muss es gefallen", sagt der PR-Berater. Er spricht von einer Stiländerung. Zugelegt habe er sich die Frisur in Österreich. In seinem Tunesien-Urlaub, aus dem er gerade zurück ist, habe er aber "den Fehler gemacht" und selbst versucht die Konturen mit einem Handrasierer nachzuschneiden. Allerdings wurde aus der geraden Linie eine eckige. Deshalb musste der Streifen so breit gemacht werden, beschreibt Petzner.

"Mir gefällt es – ich lasse es auch so", sagt der PR-Berater.