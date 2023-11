"Nieder mit dem Zionismus": Israel-Hasser ziehen durch Wien

Bei einer neuerlichen Anti-Israel-Demo in Wien wurden antisemitische Sprechchöre gerufen.

Wien. Am Samstag versammelten sich um 16 Uhr etwa 1.000 Teilnehmer zu einer Anti-Israel-Demo am Christian-Broda-Platz im 6. Bezirk. Sie zogen unter dem Motto "Solidarität mit Palästina" über die Mariahilfer Straße bis zum Heldenplatz.

"Unter dem Geschrei antisemitischer und anti-österreichischer Sprechchöre zogen rund 2.500 Sympathisanten der militanten Gaza-Bewohner durch die Gassen Mariahilfs“, kritisiert Bezirksparteiobmann der FPÖ-Mariahilf Leo Hohlbauer die Demo.

Für Anrainer seien die Demos mittlerweile eine unerträgliche Situation. Sie würden konstant jeden Samstag mit antisemitischen und antiösterreichischen Parolen sekkiert, so der FPÖ-Politiker.

Dank linker Zuwanderungspolitik werden die Mariahifer konstant jeden Samstag mit antisemitischen und antiösterreichischen Parolen sekkiert.



Nur mit uns Freiheitlichen wird es zur #Remigration von kriminellen Ausländern und Integrationsverweigerern kommen! — Leo Kohlbauer (@LeoKohlbauer) November 25, 2023

Bei der Anti-Israel-Demo waren auch Regenbogen Fahnen zu sehen. Auch "Hoch die internationale Solidarität"-Sprechchöre wurden angestimmt.

Here we go again: Palästina-Soli-Demo auf der #mahü in deren Reidebeiträgen mal wieder die Shoah relativiert wird. Und mit den 'Queers for Palestine' ???? — J. (@j_josb) November 25, 2023



In Rede-Beiträgen der Israel-Hasser war auch die Parole "From the River to the sea" für die es schon Strafanzeigen gab ein Thema. Außerdem sprach von Israelis als "Bastarde", die einen Apartheidstaat aufgebaut hätten.