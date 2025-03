× 100.000 Wachauer Marillenbäume blühen auf

Am Wochenende wird die Vollblüte der 100.000 Marillenbäume in der Wachau erwartet. Tausende Schaulustige aus dem ganzen Land werden erwartet.

Die Marillenblüte in der Wachau steht kurz bevor. In den nächsten Tagen werden sich immer mehr Knospen öffnen. Die Vollblüte werde temperaturabhängig für das kommende Wochenende erwartet, teilte der Verein "Wachauer Marille g. U." am Montag auf seiner Webseite mit. Die Entwicklung kann auch über Webcams beobachtet werden.

100.000 Marillenbäume blühen auf

Die Wachauer Marillenblüte beginnt üblicherweise im Raum Krems und setzt sich anschließend am Nord- und Südufer der Donau flussaufwärts durch die Wachau bis Aggsbach Markt und den Spitzer Graben fort. Der Zeitpunkt hängt auch von der Sorte ab. Die ersten weiß-rosa Knospen der über 100.000 Marillenbäume haben sich bereits geöffnet. Die Blüte kann je nach Lage und Temperatur zwischen zehn Tagen und drei Wochen dauern.

© APA/HELMUT FOHRINGER ×

Günstig mit den Öffis in die Wachau

Bis 27. April bieten die Gemeinden der Region und die Niederösterreichische Verkehrsorganisationsges.m.b.H. (NÖVOG) erstmals ein Frühlingsticket für Wachaubahn, Fähren und Wachaubusse zu vergünstigten Preisen. Die Karte gilt für einen Tag an einem Samstag, Sonntag oder Feiertag. Für Erwachsene kostet das Ticket 14 Euro, für Kinder sieben Euro. Die B33 am Südufer der Wachau ist nach dem Felssturz im Juni 2024 in Schönbühel-Aggsbach (Bezirk Melk) seit 14. März wieder durchgängig mit Kfz oder Rad befahrbar.