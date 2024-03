100 neue Leihräder für St. Pölten

Leihrad-Angebot in St. Pölten wird gemeinsam mit dem Land massiv ausgeweitet

In rund 60 Gemeinden können Radler bequem auf über 1.000 nextbikes zurückgreifen, um kurze Wege in der Stadt und Gemeinde ohne eigenes Fahrrad zu meistern. 2023 hat die Nutzung der nextbike-Leihräder alle Erwartungen übertroffen. Bundeslandweit wurde eine Steigerung um 126% auf über 202.000 Ausleihen erzielt. Allein in St. Pölten konnten 95.000 Ausleihen verzeichnet werden.



Jetzt wurde das Angebot dank der Zusammenarbeit zwischen dem Land NÖ und der Stadt St. Pölten erweitert, um damit die hohe Nachfrage zu befriedigen. Gemeinsam wurde die Finanzierung für zusätzliche 100 Leihräder für St. Pölten langfristig sichergestellt, gabe LH Johanna Mikl-Leitner, LH Vize Udo Landbauer und Bgm. Matthias Stadler bekannt.