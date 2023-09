16 Bauern aus NÖ liefern Milch an 1.000 Schulen

16 Landwirte aus Niederösterreich liefern ihre Milchprodukte an 1.000 Schulkinder in Niederösterreich und Wien.

Mit dem Schulbeginn ist auch heuer wieder an vielen heimischen Schulen und Kindergärten die österreichische Schulmilchaktion angelaufen. Im Rahmen dieser Initiative versorgen in Österreich in der Milchproduktion tätige Landwirte Kinder und Jugendliche in Kindergärten und Schulen mit Trinkmilch, Kakao, Erdbeer- und Vanillemilch, Trink- und Fruchtjoghurt, Trinkmolke und Eiskaffee. In Niederösterreich beteiligen sich an der Aktion 16 Schulmilch-Bauern, die mit ihren Produkten laut NÖ Wirtschaftspressedienst an 170 Unterrichtstagen rund 1.000 Schulen in Niederösterreich und Wien beliefern.

Bei der österreichischen Schulmilchaktion, die auch von der EU finanziell unterstützt wird, gibt es drei Gewinner: Das sind die Kinder und Schulen, weil Milchspezialitäten aus ernährungsphysiologischer Sicht unbestritten sind. Und natürlich auch die Bauern, weil ihnen die Schulmilchaktion einen arbeitsreichen und soliden Einkommenszweig verschafft.

30 Jahre Milch für Kinder

Bereits seit 30 Jahren beliefern bäuerliche Schulmilchproduzenten Schulen und Kindergärten mit ihren hochwertigen Produkten und stellen so die Versorgung der Kinder mit Milch und Milchprodukten sicher. Das Erfolgsrezept der bäuerlichen Schulmilch liegt vor allem auch in der Vielfalt. Es wird eine breite Produktpalette von Milch über Kakao, Vanillemilch, Fruchtmilch bis hin zu Fruchtjoghurts angeboten, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist.