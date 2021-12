Mit Auto ins Heck von Sattelzug gekracht.

Drasenhofen. Auf der B7 in Drasenhofen in seinem Heimatbezirk Mistelbach ist am Montagabend ein 18-Jähriger tödlich verunglückt. Der junge Mann war nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich mit seinem Auto ins Heck eines Sattelzuges gekracht. Er starb noch an der Unfallstelle.