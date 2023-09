× 19.000 Erstklässler starten in NÖ ins neue Schuljahr

Das neue Schuljahr startet in Niederösterreich mit einigen Neuerungen.

Am kommenden Montag beginnt in Niederösterreich für etwa 207.000 Schülerinnen und Schüler das neue Schuljahr, rund 19.000 von ihnen drücken zum ersten Mal die Schulbank. Betreut werden die Kinder und Jugendlichen von über 22.000 Lehrkräften. Niederösterreich sei es gelungen, den Personalbedarf für das neue Schuljahr zu decken, betonte Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) „Ein Problem sei allerdings, dass 50 Prozent der neuen Lehrkräfte eine Teilzeitbeschäftigung wollen“, so Bildungsdirektor Karl Fritthum.

© NLK Pfeffer ×

Landesrätin Christiane und Bildungsdirektor Karl Fritthum mit Schulkindern.



Pflichtgegenstände. Im Hinblick auf den Lehrplan wird es im neuen Schuljahr einige Neuerung geben. Der Gegenstand „Lebende Fremdsprache“ wird in der 3. und 4. Schulstufe Pflichtgegenstand. Auch die verbindliche Übung „Digitale Grundbildung“ wird für alle Schulstufen Pflicht.

Finanzbildung. Ein besonderer Schwerpunkt werde in Zeiten von Inflation und steigender Zinsen auf das Thema Finanz- und Wirtschaftswissenschaft gelegt. „Das Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge in der Bevölkerung wird immer wichtiger. Jeder, der einen Kredit hat, soll abschätzen können, was passiert, wenn sich der Zinssatz verändert“ “, erläuterte die Landesrätin.