19-Jährige bei Reitunfall gegen Baum geschleudert

Eine junge Niederösterreicherin wurde bei einem Reitunfall verletzt.

Eine 19-Jährige aus dem Bezirk Bruck an der Leitha ritt am Montag mit einem Pferd in einem Waldgebiet von Kaltenleutgeben. Aus bislang unbekannter Ursache begann das Pferd plötzlich zu galoppieren und einen Haken zu schlagen. Die Reiterin wurde nach vorne abgeworfen und gegen einen Baum geschleudert. Die verletzte junge Frau wurde vom Rettungshubschrauber ""Christophorus 3" ins Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.