2.700 Kameras sorgen für Sicherheit am Flughafen Wien

Siemens Österreich modernisiert die Sicherheitssysteme am Flughafen Wien.

Über 100.000 Menschen besuchen den Flughafen Wien in Schwechat in der Reisehochsaison pro Tag. Um die Passagiere und Gäste zu schützen und auch um einen effizienten und reibungslosen Aufenthalt am Flughafen zu garantieren, müssen die Sicherheitssysteme auf dem neuesten Stand der Technik sein. Dafür hat der Flughafen Wien gemeinsam mit Siemens Österreich ein intelligentes Sicherheitssystem entwickelt, das nun umfassend modernisiert und erweitert wurde.

„Die Sicherheitstechnik ist so etwas wie unser Immunsystem“, zieht Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, einen plakativen Vergleich. Damit der Flughafenbetrieb 24/7 reibungslos funktioniere, „brauchen wir absolut zuverlässige, leistungsfähige und moderne Lösungen

Herzstücke der Sicherheitstechnik am Flughafen sind das Security Operation Center und das Terminal Operation Center. Das Security Operation Center gewährt einen perfekten Überblick über die berechtigten Zutritte. So integriert das neue Alarmmanagementsystem mehr als 1.800 Durchgänge, wie etwa Türen oder Schleusen.

Verteilt auf mehr als 40 Gebäude am Flughafen sind insgesamt rund 2.700 Kameras in das System integriert. 1.300 Zutrittskontroller sorgen dafür, dass nur berechtigte Personen bestimmte Durchgänge nutzen können.