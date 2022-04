Sporttrainer verging sich an 20 Buben und Mädchen

Der Klettertrainer und Tagesvater missbrauchte jahrelang kleine Kinder sexuell.

NÖ. Ekelhafte Vorwürfe gegen einen 35-Jährigen aus dem Raum Mödling, der als Sport- und Klettertrainer, Kinderbetreuer und Tagesvater tätig gewesen sein soll. Der Betreuer, der bereits 2007 Kinderpornos aus dem Internet heruntergeladen haben soll, soll zwischen 2014 und 2021 mindestens 20 Buben und Mädchen im Alter ab sechs Jahren sexuell missbraucht haben.

In zwei Fällen wird dem 35-Jährigen Vergewaltigung vorgeworfen. Laut Ermittlern könnte die Dunkelziffer noch höher sein. Im vergangenen Juni flog der Niederösterreicher auf, nachdem ein Kind von Übergriffen beim Klettertraining erzählte. Seitdem befindet er sich in U-Haft. Der Sporttrainer muss sich am 10. Mai wegen Vergewaltigung, schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen, Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses, des Vergehens der pornografischen Darstellungen sowie dem Verbrechen der geschlechtlichen Nötigung vor Gericht in Wiener Neustadt verantworten. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft.