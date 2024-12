Krampuslauf: Aggro-Zuschauer verletzte Polizistin

Ein 63-Jähriger hatte zuvor am Rande einer Brauchtumsveranstaltung in Spittal an der Drau zuerst Polizeibeamte beschimpft. Dann wurde er handgreiflich.

Kärnten. Es mag die Stimmung generell vor Ort sein oder nur der harte Sound, der bei Krampusveranstaltungen zur entsprechenden Stimmungsmache über die Lautsprecher abgespielt wird - dazu die Masken, Kettenrasseln, Feuerspucken: Ein 63-jähriger Zuschauer eines Krampuslaufs im Kärntner Spittal an der Drau jedenfalls eskalierte als angesichts eines solchen Höllen-Spektakels Samstagabend und verletzte eine Polizistin durch einen Tritt schwer. Der Mann aus dem Bezirk hatte zuvor anwesende Kollegen der Frau beschimpft und war laut Landespolizeidirektion Kärnten immer aggressiver geworden. Schon wieder: Besucherin attackierte Krampus bei Perchtenlauf

Der Mann wurde aufgefordert sein Verhalten einzustellen und sich auszuweisen. Dem wollte er sich entziehen, weshalb er vorläufig festgenommen wurde. Dabei trat er gezielt auf die Beamtin ein. Die Brauchtumsveranstaltung hatte um 18.45 Uhr stattgefunden. Der 63-Jährige begann dabei Polizisten wüst zu beschimpfen. Die Situation eskalierte, der Mann aus dem Bezirk Spittal verletzte dabei die Uniformierte. Der Mann wird wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung angezeigt.