2 Tote bei Regen-Unfällen in NÖ

Zwei Tote gab es Freitagfrüh beim nasskalten Wetterumschwung auf Niederösterreichs Straßen: Eine Seniorin und ein Pkw-Lenker starben.

NÖ. Um 9 Uhr in der Früh lenkte eine 77-jährige Frau aus dem Bezirk Neunkirchen lhren Pkw auf der Franz Samwaldstraße aus Richtung Pottschach kommend in Fahrtrichtung Ternitz. Aus bisher unbekannter Ursache rutschte sie auf der gefährlich nassen Fahrbahn Fahrzeug mit dem Auto rechts auf den Gehsteig, über einen Radweg und dann gegen einen Gartenzaun. Die Seniorin wurde nach der Erstversorgung vor Ort in das Landesklinikum Wiener Neustadt verbracht, wo sie leider verstarb.

© Lenger/Monatsrevue Heftige Karambolage bei Traiskirchen. ×

Fast zeitgleich ereignete sich auf der L156 zwischen Traiskirchen und Trumau au Höhe einer Betriebszufahrt zu einem heftigen Regen-Unfall, an dem drei Pkw beteiligt waren. Wie es zu der Karambolage kommen konnte, ist noch unklar. Ein Pkw-Lenker, der vermutlich nicht angeschnallt war, erlitt tödliche Verletzungen. Die Feuerwehr Traiskirchen befreite einen weiteren verletzten Fahrzeuglenker mit hydraulischem Rettungsgerät aus seinem Fahrzeug, während der dritte Fahrzeuglenker ebenfalls schwere Blessuren davontrug. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr auch mehrere Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und ein Rettungshubschrauber. Der Bereich war für eine Stunde gesperrt.