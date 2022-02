21-Jährige kracht gegen Baum - tot

Die junge Lenkerin verstarb an der Unfallstelle im Bezirk Bruck an der Leitha

Eine Lenkerin ist Samstagabend bei einem Anprall gegen einen Baum auf der B10 in Wilfleinsdorf (Bezirk Bruck a.d. Leitha) gestorben. Die im Auto eingeklemmte 21-Jährige wurde mittels hydraulischem Rettungsgerät befreit. Reanimationsversuche blieben nach FF-Angaben erfolglos, die junge Frau verstarb an der Unfallstelle. Unter den Ersthelfern waren Feuerwehrmitglieder aus Jois (Bezirk Neusiedl am See) im Burgenland, die auf einer Dienstfahrt am Ort des Geschehens vorbeikamen.