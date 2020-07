22-Jährige überschlug sich mit Pkw

Eine einheimische Lenkerin überschlug sich mit ihrem PKW im Waldviertel und musste anschließend per Notarzthubschrauber abtransportiert werden.

Pölla. Auf der B32 in Pölla (Bezirk Zwettl) im Waldviertel hat sich Montagfrüh eine 22-jährige Lenkerin mit ihrem Pkw überschlagen. Die Einheimische war Polizeiangaben zufolge in einer leichten Linkskurve von der Straße abgekommen. Notarzthubschrauber "Christophorus 2" flog die verletzte Frau in das Landesklinikum Horn. Wegen des Verkehrsunfalls war die B32 vorübergehend gesperrt.