24 Premieren beim NÖ-Theaterfest

Das NÖ-Theaterfest feiert mit einem Reigen von Premieren 30. Geburtstag

Sommer-Quotenhit. Von 4. Juni bis 1. September feiert das Theaterfest Niederösterreich 30-jähriges Jubiläum – und dieses wird ausgiebig zelebriert! In 20 Spielorten voller Magie stehen 24 Premieren auf dem Programm. Das ganze Land ist Schauplatz und das Programm steht ab sofort online unter www.theaterfest-noe.at.



„Die Jubiläumssaison bietet ein großartiges Angebot“, freut sich Kristina Sprenger, Obfrau des Theaterfest Niederösterreich. Sie kann mit den Sommerspielen im Schloss Sitzenberg auch einen neuen Spielort beim Theaterfest begrüßen.

Gestartet wird am 4. Juni mit der turbelenten Komödie „Mirandolina“. Schloss Laxenburg eröffnet am 9. Juni mit dem Shakespearical „Der Rest ist Schweigen“.

Die Borgias ziehen am 12. Juni in die Wachau – zu den Sommerspielen Melk, am 20. Juni ist für „Das perfekte Geheimnis“ Premiere bei der Sommernachtskomödie Rosenburg. Kálmáns „Csárdásfürstin“ startet am 21. Juni in der Sommerbühne Baden. Ab 26. Juni setzt der Theatersommer Haag auf „Dracula - eine Horrorkomödie“. „Spiel mit der Lust“ ist ab 29. Juni bei den Nestroy-Spielen in Schwechat angesagt.

Die Musikrevue "Simply the Best – In der Schickeria" überrascht das Publikum mit einem Hitfeuerwerk und Ohrwurmgarantie, ab 3. Juli bei den Sommerspielen Melk. Beim Festival Retz gibt der neue Intendant Christian Baier sein Debüt mit "La Morte di Abele" von Leonardo Leo, mit Premiere am 5. Juli. Am selben Tag startet das Schloss Weitra Festival mit dem Musical "Die Drei von der Tankstelle" in seine Sommersaison. Die operklosterneuburg setzt heuer auf Vincenzo Bellinis "Norma", zu sehen ab 6. Juli. Die Raimundspiele Gutenstein stehen ebenfalls unter neuer Intendanz: Norbert Gollinger lädt ab 10. Juli zu Raimunds "Der Verschwender".

Die Festspiele Berndorf starten ab 11. Juli eine Offensive auf die Lachmuskeln des Publikums mit dem Komödienklassiker "Pension Schöller". „Die Ritter der Kokosnuss“ bildet die Grundlage für das satirische Musical Monty Python’s "Spamalot", ab 12. Juli im Stadttheater der Bühne Baden zu erleben. Als neuer Intendant stellt sich Clemens Unterreiner an der Oper Burg Gars vor, er präsentiert ab 13. Juli zum 35-jährigen Jubiläum der Spielstätte "L’elisir d’amore – Der Liebestrank". Die Wachaufestspiele Weissenkirchen zeigen zu ihrem 20-jährigen Jubiläum die schaurige Komödie "Hexenzeit" in der Wachau, Startschuss dazu ist der 16. Juli.

Mit "We Will Rock You" kommt ab 17. Juli eines der erfolgreichsten Musicals nach Amstetten, mit Musik von Queen und Ben Elton. Aufgrund des großen Erfolgs feiert Verdis "Don Carlo" bei der operklosterneuburg ab 18. Juli Wiederaufnahme. Ab 19. Juli kommt mit "Evita" ein Musical-Klassiker von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice auf die Bühne der Felsenbühne Staatz. Die Liebeswirren der "Gräfin Mariza" stehen ab 25. Juli bei der Operette Langenlois auf dem Programm. Der 60. Geburtstag der Festspiele Stockerau wird ab 1. August mit Goldonis "Der Diener zweier Herren" gefeiert.

Die dritte Produktion der Bühne Baden ist die schwungvolle Strauss-Operette "Wiener Blut", mit Premiere am 4. August in der Sommerarena. Den Abschluss der Theatersaison bildet die Wiederaufnahme von "Aventura" am 11. August im Theater im Bunker Mödling.



Das Theaterfest für Kids zeigt in dieser Saison erneut sechs Produktionen: Der Kindermusical-Sommer Niederösterreich feiert am 3. Juli Premiere von Ritter Rost und die neue Burg. Tags darauf startet der Märchensommer Niederösterreich mit Der gestiefelte Kater – neu geschnurrt. Der Musical Sommer teatro hat wieder zwei Produktionen im Programm: ab 13. Juli kommt Das Lied der Nibelungen und ab 19. Juli Pinocchio zur Aufführung. Am 27. Juli entdeckt eine kleine Hexe in der operklosterneuburg die faszinierende Welt der Oper, in Hexe Hillary geht in die Oper. Und last but noch least haben bei den Sommerspielen Melk Friedi Fröhlich und die schicke Ferienbande ab 4. August gemeinsam Spaß.