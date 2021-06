300 Anzeigen in einer Nacht bei Kontrolle von Linzer Raser-Szene

Bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle in Linz kam es zu über 300 Anzeigen. Die Spitzenwerte lagen bei 113km/h.

Linzer Raser-Szene

318 Schnellfahrer sind bei einer Schwerpunktkontrolle gegen die illegale Raser- und Tuningszene in Linz in der Nacht auf Sonntag erwischt worden. Die Spitzenwerte lagen bei 113 km/h im Linzer Ortsgebiet, ein Fahrer war mit 161 Stundenkilometer im Bereich einer 70er-Beschränkung unterwegs. Bei den getunten Wagen wurden Mängel bei 55 Autos festgestellt und angezeigt. Vier Pkw wurden wegen Gefahr in Verzug die Kennzeichen an Ort und Stelle abgenommen.