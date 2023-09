× 43.000 besuchten die Sommer-Konzerte in Grafenegg

Mit dem Konzert der Wiener Philharmoniker wurde am Sonntag ein erfolgreicher Konzerze-Sommer in Grafenegg abgeschlossen.

Am Sonntagabend ist das diesjährige Grafenegg Festival mit einem Konzert der Wiener Philharmoniker im Wolkenturm unter großem Applaus zu Ende gegangen. Ein kleiner Wehrmutstropfen war, dass zum Finale zahlreiche Plätze im Publikum unbesetzt blieben. Das Abendprogramm dürfte einigen Besuchern zu sperrig gewesen sein. Zuvor erfreute Intendant Rudolf Buchbinder und der griechische Geiger Leonidas Kavakos im Auditorium mit Violinsonaten von Schubert, Brahms und Beethoven die Gäste.

© Grafenegg ×

Abschlusskonzert der Wiener Philharmoniker

Das Grafenegg Festival 2023 war geprägt von Orchestergastspielen aus Kiew, Budapest, London, Berlin, Amsterdam und Mailand sowie von einem breit gefächerten Programm vom Barock bis zu zeitgenössischer Musik."Für mich ist das letzte Konzert des Festivals immer ein etwas wehmütiger und doch sehr erfüllter Abschied vom Sommer", gestand Rudolf Buchbinder. "Gedanklich sind wir nun schon beim nächsten Grafenegg Festival, dessen Programm wir wie immer im November vorstellen werden", so der Intendant.

© Sebastian Philipp ×

Rudolf Buchbinder, Teresa Vogl und Johanna Mikl-Leitner bei der Sommernachtsgala

Die Konzerte der Sommersaison in Grafenegg wurden dennoch erneut sehr gut angenommen. 43.000 Zuhörerinnen und Zuhörer besuchten Sommernachtsgala, Sommerklänge und Grafenegg Festival von 22. Juni bis 3. September 2023. Die Sommerklänge zogen so viele Besucherinnen und Besucher an wie nie zuvor. "Wir blicken auf einen eindrucksvollen musikalischen Sommer in Grafenegg mit zahlreichen internationalen Gastspielen. Besonders beeindruckend waren auch wieder die Konzerte der Residenzorchester", resümierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Das Programm für das Grafenegg Festival 2024 wird am 2. November 2023 im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien präsentiert. Auf Philippe Manoury folgt 2024 Enno Poppe als Composer in Residence.