56-Jähriger von Traktor überrollt - tot

Ein 56-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag in Gaweinstal (Bezirk Mistelbach) von seinem Traktor überrollt worden.

Polizeiangaben vom Freitag zufolge wurde der Mann nach der Erstversorgung in das Landesklinikum Mistelbach gebracht, wo er seinen schweren Verletzungen erlag.

Kurz vor 15.30 Uhr hatte der Betroffene am Hinterrad stehend Arbeiten an dem Fahrzeug durchgeführt und letztlich auch den Motor gestartet. Dabei dürfte sich der Traktor sofort in Bewegung gesetzt haben. Der 56-Jährige stürzte zu Boden und wurde überrollt. Zeugen beobachteten den Unfall und alarmierten umgehend die Rettung.