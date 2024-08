57-Jähriger stirbt nach Wespenstich

Ein 57-Jähriger trank laut Medienbericht aus einer Flasche, in der eine Wespe war, und bekam diese in den Mund. Das Insekt habe dann im Gaumenbereich zugestochen – es kam zur Atemnot.

Niederösterreich. Kürzlich erst starb ein junger Mann aus Neulengbach (Bezirk St. Pölten) an den Folgen eines Insektenstichs gestorben – jetzt gibt es einen nächsten Todesfall nach einem Wespenstich. Der tragische Vorfall ereignete sich laut "NÖN" am 30. Juli in der Gemeinde Amaliendorf-Aalfang (Waldviertel), wie jetzt bekannt wurde. Ein 57-Jähriger trank demnach aus einer Flasche, in der eine Wespe war, und bekam diese in den Mund. Das Insekt habe dann im Gaumenbereich zugestochen – es kam zur Atemnot. Die Rettung konnte nichts mehr für den Mann tun. Der 57-Jährige starb an den Folgen des Stichs.

Die Trauer und Bestürzung sind in der Marktgemeinde groß. Der 57-jährige verstorbene Familienvater hatte sich sehr im Gemeindeleben engagiert. Er war unter anderem als Aktiver in der Feuerwehr Amaliendorf, sagt Bürgermeister Gerald Schindl gegenüber "NÖN".