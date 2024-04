61-Jähriger erschießt Lebensgefährtin

61-Jähriger soll Lebensgefährtin (60) mit Faustfeuerwaffe erschossen und sich selbst gerichtet haben

In einem Wohnhaus in Ober-Grafendorf (Bezirk St. Pölten) ist am Montagnachmittag ein lebloses Paar aufgefunden worden. Beide Leichen wiesen laut Polizeiangaben vom Dienstag jeweils eine Schussverletzung auf. Ermittlungen ergaben, dass ein 61-Jähriger seine um ein Jahr jüngere Lebensgefährtin auf deren Verlangen mit einer Faustfeuerwaffe erschossen und Suizid verübt haben dürfte.

Entdeckt worden waren die Toten am Montag kurz vor 14.30 Uhr. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Niederösterreich, Bereich Leib/Leben, und der Tatortgruppe übernommen. Ein Abschiedsbrief wurde gefunden.

Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at