67-Jähriger von eigenem Traktor überrollt

Am Donnerstag ist es in Schrattenbach zu einem schweren Traktorunfall gekommen. Das Opfer konnte dennoch selbst den Notruf wählen.

In Hornungstal in der Gemeinde Schrattenbach (Bezirk Neunkirchen) ist am Donnerstagabend ein 67-Jähriger von seinem eigenen Traktor überrollt worden. Der schwer verletzte Mann wählte nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich noch selbst den Notruf. Ein Notarzthubschrauber transportierte das Opfer daraufhin in das Landesklinikum Wiener Neustadt.

Handbremse schlecht angezogen

Laut Polizei hatte der 67-Jährige den Traktor samt Anhänger, einem Wasserfass, auf einen bergwärts führenden Gemeindeforstweg vor einem geschlossenen Weidetor angehalten. Er sei abgestiegen und habe das Tor öffnen wollen, wobei er die Handbremse schlecht angezogen haben dürfte. Als der Traktor zurückrollte, wurde der Mann vom Vorderrad erfasst und am Oberkörper sowie an den Armen überrollt.