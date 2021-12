75-Jährige wurde ins Krankenhaus Wiener Neustadt geflogen.

Ein 84-Jähriger hat am Montag in seinem Heimatbezirk Wiener Neustadt-Land mit seinem Pkw eine Fußgängerin erfasst. Die 75-Jährige hatte kurz nach 9.30 Uhr in Bad Erlach die Hauptstraße überquert. Die verletzte Frau wurde nach notärztlicher Versorgung vom Hubschrauber "Christophorus 3" in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung mit.