× 9,7 Millionen Euro für Radwege in Niederösterreich

"Unser Bundesland hat sich mittlerweile als Radparadies im Herzen Europas etabliert", sagt Johanna Mikl-Leitner. Damit das auch so bleibt, wird laufend in das Radwegenetz investiert.

Niederösterreich ist wie dafür geschaffen, um mit dem Rad erkundet zu werden. In Summe kommen jährlich mehr als 40 Prozent der Gäste aus dem Ausland nach Niederösterreich, um einen Rad-Urlaub zu machen. Auch die heimischen Gäste schwingen sich gerne in den Sattel, hier ist das Reisemotiv Radfahren für rund ein Drittel der Nächtigungen verantwortlich.

© Stefan Fürtbauer ×

Investitionen. Das Land Niederösterreich will daher nun weiter ordentlich ins Radnetz investieren. „Für die kommenden fünf Jahre sind bereits Investitionen in Höhe von rund 9,7 Millionen Euro zum Ausbau des Radnetzes in Planung“, erläuterte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Und diese Investitionen zahlen sich aus: der Radtourismus in Niederösterreich erwirtschaftet jährlich ein Umsatzvolumen von rund 252 Millionen Euro.

© NLK ×

Projekte. Geplant sind unter anderem der Ausbau des vorderen Ybbstalradweges zwischen zwischen Waidhofen an der Ybbs und Ybbs an der Donau (Bezirk Melk) sowie eine mindestens 20 Kilometer lange neue Routenführung beim Triesting-Gölsentalradweg auf der ehemaligen Bahntrasse zwischen Weißenbach an der Triesting (Bezirk Baden) und Hainfeld (Bezirk Lilienfeld).