Der Mann ist offenbar in einem Teich vor seiner Wohnung ertrunken

Ein 90-Jähriger ist am Mittwoch tot in einem Teich in St. Pölten entdeckt worden. Ein Unfall gilt als wahrscheinlich, die Ermittlungen laufen, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner.

Der pflegebedürftige Pensionist dürfte seine Wohnung gegen 3.00 Uhr verlassen haben. Nach einer Suche wurde die Leiche des Mannes in dem Gewässer in der Nähe des Objekts gefunden