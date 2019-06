Königstetten. Beim Brand eines Einfamilienhauses in Königstetten (Bezirk Tulln) sind am Mittwochabend zwei Personen verletzt worden. Die beiden Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, berichtete das Rote Kreuz am Donnerstag. Das Feuer soll in einem Elektrokasten seinen Ausgang genommen haben.